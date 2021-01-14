Енн Гетевей попросила звертатися до неї по-іншому

Зірка боїться власного імені

Голлівудська акторка Енн Гетевей попросила не називати її на ім’я. Таке дивне прохання дівчина озвучила в ефірі шоу Джиммі Феллон і, коли ведучий запитав, як до неї звертатися. Тоді Гетевей відповіла: «Як завгодно, тільки не Енн».

Виявилося, що зірка надає перевагу більш м’якій формі свого імені, а саме Енні. Мовляв офіційна форма викликає у неї страх та хвилювання, а все через дитячі травми.

– Єдина людина, яка називала мене Енн, – моя мати, і вона робила це тільки тоді, коли по-справжньому злилася. Тому кожен раз, коли я виходжу на публіку, і хтось називає мене по імені, я думаю, що на мене збираються кричати, – пояснила акторка.

«Неправильне» ім’я закріпилося за Енн Гетевей ще на початку її кар’єри. У 14 років під час кастингу до її першої реклами дівчину запитали про ім’я і вона назвалася Енн. Але вона хотіла б це змінити, тому попросила усіх глядачів, звертатися до неї Енні.

Фото: Getty Images

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