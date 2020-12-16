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«Сімейка Крудсів: Нова Ера»: в Україну повертаються доісторічні часи!

Сімейка Крудсів: Нова Ера: в Україну повертаються доісторічні часи!

Енергійні Крудси завжди готові до відкриттів і труднощами їх не злякати. Аж ось на горизонті з’являються конкуренти, що переконані у власній унікальності. На порозі глобальних катаклізмів життя обох родин перевертається з ніг на голову і Крудси доведуть, чого варті!

Разом із головними героями анімаційної комедія «Сімейка Крудсів: Нова Ера» у яскраву подорож вирушає команда зірок українського дубляжу: актор і телеведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман та зірка серіалу «Школа», акторка Ірина Кудашова.

Сімейка Крудсів: Нова Ера: в Україну повертаються доісторічні часи!

Харизматичному Гругу вже вдруге свій голос подарував відомий український ведучий Григорій Герман. Григорій зізнається, що має багато спільних рис зі своїм героєм: «Груг щирий, відвертий, не підлий і дуже чесний. А ще для нього найважливішим є родина, як, власне, і для мене. Тому цей герой припав мені до душі ще з тих пір, як я працював з ним вперше. Ми з дітьми вже з нетерпінням чекаємо на продовження цієї фантастичної історії від DreamWorks. Особливо зараз, коли так важливо ходити у кіно, щоб підтримати кінотеатри та тих людей, завдяки яким можемо дивитися хороші фільми на великих екранах. Як на мене, – це обов’язок кожного, хто по-справжньому цінує кіно».

Також Григорій, який вже має неабиякий досвід у дубляжі, поділився своїми враженнями від роботи: «Головна складність полягає у тому, що тут усе вирішує сила голосу. І те, наскільки вдало ти володієш власним тембром, завдяки якому мусиш передавати увесь спектр емоцій свого персонажа.

Сімейка Крудсів: Нова Ера: в Україну повертаються доісторічні часи!

З одного боку, це доволі кропітка робота, з іншого – неймовірний творчий досвід, який ні з чим не порівняти. Крім того, мені дуже пощастило з командою, разом з якою нам вдалося створити дійсно неповторний дубляж».

Популярна акторка та блогерка Ірина Кудашова також не вперше пробує себе у дубляжі. Ірина впевнено озвучує свої репліки та із захопленням ділиться емоціями: «Круто стати частиною настільки яскравої голлівудської анімації. Це моя третя поява у дубляжі, але лише зараз моя роль – головна. З моєю героїнею нас об’єднує чимало спільного: як і я, вона неймовірно активна, життєрадісна та свободолюбива. Зоряна невиправна оптимістка, яка у будь-якій ситуації здатна відшукати позитив! Цим ми з нею дуже схожі. «Сімейка Крудсів: Нова ера» – візуально довершена робота, що не залишить байдужим жодного глядача. Тож я з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую усіх у кіно!»

Анімаційна комедія «Сімейка Крудсів: Нова Ера» з 24 грудня у кінотеатрах. Допрем’єрні покази – з 17 грудня!

ПРО ФІЛЬМ

Студія: Universal

Оригінальна назва: THE CROODS: A NEW AGE

Старт в Україні: 31.12.2020

Жанр: анімаційна пригода

Режисер: Джоель Кроуфорд (анімація: «Тролі», «Панда кунг-фу», «Вартові легенд»)

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