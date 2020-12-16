«Сімейка Крудсів: Нова Ера»: в Україну повертаються доісторічні часи!

Енергійні Крудси завжди готові до відкриттів і труднощами їх не злякати. Аж ось на горизонті з’являються конкуренти, що переконані у власній унікальності. На порозі глобальних катаклізмів життя обох родин перевертається з ніг на голову і Крудси доведуть, чого варті!

Разом із головними героями анімаційної комедія «Сімейка Крудсів: Нова Ера» у яскраву подорож вирушає команда зірок українського дубляжу: актор і телеведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман та зірка серіалу «Школа», акторка Ірина Кудашова.

Харизматичному Гругу вже вдруге свій голос подарував відомий український ведучий Григорій Герман. Григорій зізнається, що має багато спільних рис зі своїм героєм: «Груг щирий, відвертий, не підлий і дуже чесний. А ще для нього найважливішим є родина, як, власне, і для мене. Тому цей герой припав мені до душі ще з тих пір, як я працював з ним вперше. Ми з дітьми вже з нетерпінням чекаємо на продовження цієї фантастичної історії від DreamWorks. Особливо зараз, коли так важливо ходити у кіно, щоб підтримати кінотеатри та тих людей, завдяки яким можемо дивитися хороші фільми на великих екранах. Як на мене, – це обов’язок кожного, хто по-справжньому цінує кіно».

Також Григорій, який вже має неабиякий досвід у дубляжі, поділився своїми враженнями від роботи: «Головна складність полягає у тому, що тут усе вирішує сила голосу. І те, наскільки вдало ти володієш власним тембром, завдяки якому мусиш передавати увесь спектр емоцій свого персонажа.

З одного боку, це доволі кропітка робота, з іншого – неймовірний творчий досвід, який ні з чим не порівняти. Крім того, мені дуже пощастило з командою, разом з якою нам вдалося створити дійсно неповторний дубляж».

Популярна акторка та блогерка Ірина Кудашова також не вперше пробує себе у дубляжі. Ірина впевнено озвучує свої репліки та із захопленням ділиться емоціями: «Круто стати частиною настільки яскравої голлівудської анімації. Це моя третя поява у дубляжі, але лише зараз моя роль – головна. З моєю героїнею нас об’єднує чимало спільного: як і я, вона неймовірно активна, життєрадісна та свободолюбива. Зоряна невиправна оптимістка, яка у будь-якій ситуації здатна відшукати позитив! Цим ми з нею дуже схожі. «Сімейка Крудсів: Нова ера» – візуально довершена робота, що не залишить байдужим жодного глядача. Тож я з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую усіх у кіно!»

Анімаційна комедія «Сімейка Крудсів: Нова Ера» з 24 грудня у кінотеатрах. Допрем’єрні покази – з 17 грудня!

ПРО ФІЛЬМ

Студія: Universal

Оригінальна назва: THE CROODS: A NEW AGE

Старт в Україні: 31.12.2020

Жанр: анімаційна пригода

Режисер: Джоель Кроуфорд (анімація: «Тролі», «Панда кунг-фу», «Вартові легенд»)

Читай також:

СЕРІАЛИ 2021: новинки, які варто подивитися

MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин