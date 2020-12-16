Оля Цибульська відзначила 35-річчя! Цікаві факти про співачку, що відомі далеко не всім
14 грудня день народження відсвяткувала головна «Киця» країни – співачка і телеведуча Оля Цибульська. Зірці виповнилося 35 років.
ТОП-35 цікавих фактів про Олю Цибульську, які знають не всі:
1. Вільно володіє іспанською мовою.
2. Переможниця першої української «Фабрики Зірок».
3. Довгий час працювала телеведучою в Будапешті (Угорщина).
4. Зірковий краш – іспанський актор Хав’єр Бардем.
5. Станом на сьогодні провела 704 весілля.
6. Слова та музику до всіх своїх пісень Оля пише сама.
7. Найбільший концертний страх – не вийти на сцену, коли її оголосять.
8. Познайомилася з DZIDZIO в старшій школі, обидвоє співали на регіональному концерті на Західній Україні.
9. Переконана, що якщо минулі життя існують, в якомусь зі своїх Оля була художницею Фрідою Кало.
10. Не дозволяє гримерам фарбувати свої губи.
11. Володарка рекорду за найдовші музичні прямі ефіри на телебаченні.
12. В 2020 році за місяць скинула майже 15 кілограм.
13. Найбільша міжнародна платформа нової музики COLORS визнала трек Олі Цибульської «Prosecco» одним з найкращих релізів світі.
14. Якби могла жити в фільмі – обрала б стрічку «Вікі Крістіна Барселона».
15. Перша українська співачка, що отримала право на знімання відеоролика до офіційного саундтреку мультфільму виробництва Warner Bros. Animation.
16. Зареєстрована в Книзі Рекордів України в категорії «Швидкомовлення».
17. Більше за все Цибульська не любить караоке, шопінг і чекати.
18. Створила власний парфум body2body by Olia Cybulska
19. На початку кар’єри хотіла взяти псевдонім Ріта Гарден.
20. Провела своє перше весілля у 7 класі.
21. Має дві профільні вищі освіти. Оля закінчила Київську академію естрадного та циркового мистецтв і Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв.
22. Улюблений сніданок – борщ.
23. Має досвід професійного дубляжу для трьох голівудських стрічок.
24. Запустила власне YouTube-шоу – «БезпарОля».
25. Випустила дебютний альбом в 2020 році, після 10 років успішної музичної кар’єри.
26. Одружена та має 5-річного сина Нестора, але приховує чоловіка від ЗМІ.
27. В різні часи була обличчям більше 15 брендів зі світовим ім’ям.
28. Улюблене місце в світі – Барселона.
29. Зареєструвала Павла Зіброва в Tinder.
30. Сумарна кількість переглядів кліпів Цибульської на YouTube – майже 50 мільйонів
31.Планує видати книгу.
32. Запустила авторський онлайн-марафон про стосунки.
33. Серед головних джерел натхнення Олі: музика Джорджа Бенсона, дитячий альбом із друкованими фотографіями, роздуми сина перед сном і збережені sms
34. Написала першу пісню, коли їй ще не було трьох років.
35. Головна Киця країни.
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