Оля Цибульська відзначила 35-річчя! Цікаві факти про співачку, що відомі далеко не всім

14 грудня день народження відсвяткувала головна «Киця» країни – співачка і телеведуча Оля Цибульська. Зірці виповнилося 35 років.

ТОП-35 цікавих фактів про Олю Цибульську, які знають не всі:

1. Вільно володіє іспанською мовою.

2. Переможниця першої української «Фабрики Зірок».

3. Довгий час працювала телеведучою в Будапешті (Угорщина).

4. Зірковий краш – іспанський актор Хав’єр Бардем.

5. Станом на сьогодні провела 704 весілля.



6. Слова та музику до всіх своїх пісень Оля пише сама.

7. Найбільший концертний страх – не вийти на сцену, коли її оголосять.

8. Познайомилася з DZIDZIO в старшій школі, обидвоє співали на регіональному концерті на Західній Україні.

9. Переконана, що якщо минулі життя існують, в якомусь зі своїх Оля була художницею Фрідою Кало.

10. Не дозволяє гримерам фарбувати свої губи.

11. Володарка рекорду за найдовші музичні прямі ефіри на телебаченні.

12. В 2020 році за місяць скинула майже 15 кілограм.

13. Найбільша міжнародна платформа нової музики COLORS визнала трек Олі Цибульської «Prosecco» одним з найкращих релізів світі.

14. Якби могла жити в фільмі – обрала б стрічку «Вікі Крістіна Барселона».

15. Перша українська співачка, що отримала право на знімання відеоролика до офіційного саундтреку мультфільму виробництва Warner Bros. Animation.

16. Зареєстрована в Книзі Рекордів України в категорії «Швидкомовлення».

17. Більше за все Цибульська не любить караоке, шопінг і чекати.

18. Створила власний парфум body2body by Olia Cybulska

19. На початку кар’єри хотіла взяти псевдонім Ріта Гарден.

20. Провела своє перше весілля у 7 класі.

21. Має дві профільні вищі освіти. Оля закінчила Київську академію естрадного та циркового мистецтв і Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв.

22. Улюблений сніданок – борщ.

23. Має досвід професійного дубляжу для трьох голівудських стрічок.

24. Запустила власне YouTube-шоу – «БезпарОля».

25. Випустила дебютний альбом в 2020 році, після 10 років успішної музичної кар’єри.

26. Одружена та має 5-річного сина Нестора, але приховує чоловіка від ЗМІ.

27. В різні часи була обличчям більше 15 брендів зі світовим ім’ям.

28. Улюблене місце в світі – Барселона.

29. Зареєструвала Павла Зіброва в Tinder.

30. Сумарна кількість переглядів кліпів Цибульської на YouTube – майже 50 мільйонів

31.Планує видати книгу.

32. Запустила авторський онлайн-марафон про стосунки.

33. Серед головних джерел натхнення Олі: музика Джорджа Бенсона, дитячий альбом із друкованими фотографіями, роздуми сина перед сном і збережені sms

34. Написала першу пісню, коли їй ще не було трьох років.

35. Головна Киця країни.

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