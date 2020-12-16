Бен Аффлек зіграє у фільмі про ілюзіоніста Гудіні

Селебріті перевтілиться у секретного агента

Американський актор Бен Аффлек приєднається до касту фільму про ілюзіоніста про Гаррі Гудіні. Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Бен Аффлек Аффлек виконає роль секретного агента, який буде працювати з Гудіні. За сюжетом стрічки, легендарний ілюзіоніст пов’язаний зі спецслужбами. Він стане «частково Індіаною Джонсом, частково Шерлоком Холмсом».

Фільм буде заснований на книзі Вільяма Калуша і Ларрі Сломена «Таємне життя Гудіні: Створення першого супергероя Америки». Автор розповідає незвичайну версію біографії фокусника, де Гудіні розслідував злочини, пов’язані з окультизмом.

Режисером фільму стане Ден Трахтенберг, а сценаристом виступив Ной Оппенгайм. Дата прем’єри та назва фільму не повідомляється.

Фото: Getty Images

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