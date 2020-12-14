Денис Реконвальд – Седая Луна: прем’єра пісні!

Артист переживає важкі часи? Навіщо він поголив голову?

Денис Реконвальд кардинально змінився і випустив пісню про самотність. Новий трек називається «Седая Луна» і присвячений всім, хто знаходиться зараз в складному емоційному стані.

– Всі ми відчуваємо себе самотньо час від часу з різних причин, – розповів Денис. – У кожного вони свої, і про них не прийнято говорити. Зовнішнє часто мовчазно кричить про те, що всередині, тільки ніхто не чує. Трек «Седая Луна» про самотню дівчину-планету, яка оступилася, втратила себе і опинилася в безвихідній ситуації. Ця пісня зеркалить усіх нас в різні періоди наших життів, і мене зеркалить.

Трек був записаний практично з одного дубля за 5 хвилин. Емоцію Денису Реконвальду не довелося приміряти. Артист зізнався, що пісня повністю відповідає його внутрішньому стану. За кілька днів до релізу артист поділився відео, де сам себе поголив наголо.

Сподіваємося, що і позитивні емоції надихатимуть Дениса на творчість. Можливо, колись ми почуємо і мажорні мелодії.

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