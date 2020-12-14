DJ Nastia зіграє сет на сортувальній станції

Команда соціального проєкту «України Без Сміття» та відома українська діджейка організують вечірку на сортувальній станції NoWaste Recycling Station. Та чи відбудеться безпрецедентний сет залежатиме від кожного з нас.

«України Без Сміття» відкриває дизайнерські та інноваційні громадські простори для сортування сміття, щоб культура роздільного збору надихала кожного українця змінювати свої споживчі звички. Команда проєкту поставила собі за ціль зібрати кошти на сортувальну лінію для NoWaste Recycling Station. DJ Nastia (Анастасія Топольська) підтримала ініціативу та пообіцяла провести сет прямо на станції, якщо лінію буде відкрито.

Команда проєкту оголосила біговий фандрейзинг на платформі Kind Challenge, їхня ціль — зібрати 100 000 грн. Десять донорів, які пожертвують у підтримку забігу найбільшу суму, будуть ТОП-гостями і ключовими фігурами весняного перформансу на сортувальній лінії під сет від DJ Nastia.

Благодійний забіг відбудеться 19 грудня. Підтримати проєкт і стати співорганізатором концерту можна за цим посиланням.

«Україна Без Сміття» — громадський проєкт, який обрав своєю ціллю принцип — «НУЛЬ ВІДХОДІВ» на звалищах. Сміття в жодному разі не повинне опинятися у довкіллі, тому УБС створює всі можливості для мінімізації утворення відходів, переробки, утилізації, компостування й апсайклінгу. Першими в Україні відкрили громадський простір для сортування — станцію NoWaste Recycling Station.

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