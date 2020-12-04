Селену Гомес обрали людиною року





Артистку відзначили і за громадянську позицію

Відоме видання People назвали імена знаменитостей, які отримали звання «Людина року». До їхнього списку потрапила і американська співачка Селена Гомес. Своє звання селебріті заслужила не лише за музичні успіхи, а й громадянську позицію.

Видання підкреслило важливість участі Селени Гомес у протестах проти жорстокості поліції щодо темношкірих людей та її заклик голосувати на президентських виборах. Співачка підтримувала рух Black Lives Matter і його представників, передавши свій аккаунт в користування активістці Black Lives Matter Алісії Гарза, а також Ракель Вілліс, яка підтримує трансгендерів.

«Мені здається, що запуск Rare Beauty був неможливий три або чотири роки тому. Тільки тепер я розумію, як це – бути по ту сторону, порівнювати себе з кимось і намагатися виглядати так чи інакше, щоб вписатися в суспільство. Справедливості заради мушу сказати, що я на тисячу відсотків розумію проблеми своїх клієнтів. Це нелегко для всіх нас, і я хочу, щоб люди просто знали, що не самотні у своїх проблемах», – пояснила Селена Гомес.

Також увесь рік співачка не соромилася відкрито говорити про свої психологічні проблеми та пережиту депресію. А критика її зовнішності у соціальних мережах надихнула зірку створити власний бренд косметики Rare Beauty.

Фото: Getty Images

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