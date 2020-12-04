Макс Барських – Имена: прем’єра пісні!

Пісня «Имена» присвячена езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішню, і їх зіткнення в новій реальності

Лейтмотив треку збігся з настроєм кінокартини Сергія Ткаченко La Plage, і «Имена» став офіційним саундтреком до нього. За словами музиканта, трек був записаний в номері амстердамського готелю під враженням від спонтанної зустрічі й тому до релізу дійшов практично в первісному вигляді.

– Мені здавалося, я зустрів в цьому місті рідну душу з минулого життя: ми зіткнулися на час і пройшли повз один одного, – каже музикант.

Фільм La Plage – це незалежний український арт-хаус в жанрі еротичної драми. Історія про дві молоді пари, чия випадкова зустріч в поїзді, який прямує на північ Франції, кардинально змінює життя і свідомість героїв. La Plage фіксує і показує перші емоційні відбитки нашого часу і покоління, яке вчиться любити «по-новому».

Своє життя на кінофестивалях і кіноринку фільм почне в 2021 році. Прем’єра в Україні запланована на кінець того ж року.

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