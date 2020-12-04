Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Я досі люблю його»: Майлі Сайрус – про почуття до Ліама Хемсворта

«Я досі люблю його»: Майлі Сайрус – про почуття до Ліама Хемсворта

Майлі Сайрус – про почуття до Ліама Хемсворта

Після розлучення зірка ще не розлюбила колишнього

Американська співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Хемсворт вже давно шокували фанатів своїм несподіваним брейкапом. Після того артистка навіть встигла позустрічатися з Коді Сімпсоном, а актор зав’язав роман з Габріеллою Брукс. Але все ж думки по колишнього не покидають Майлі Сайрус. Селебріті часто згадує екскоханого у своїх інтерв’ю.

Нещодавно в ефірі радіо SiriusXM Майлі Сайрус розповіла, що їх з Ліамом шлюб розпався через конфлікти. Вона також зізналася, що досі має почуття до колишнього чоловіка.

«Я дійсно його дуже сильно любила, досі люблю і завжди буду», – зазначила Сайрус.

Фото: Getty Images

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