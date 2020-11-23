Dakooka – «Да кто такой этот ваш Feat»: слухаємо альбом, створений для серіалу «Перші Ластівки. Zалежні»!

Збірка вже доступна для прослуховування на всіх цифрових майданчиках

Хутчіш завантажуй! Неймовірна Dakooka презентувала новий альбом «Да кто такой этот ваш Feat», який став уже п’ятим у її професійному багажі. До збірки увійшли вісім треків: «С тобой», «Север», «ЛПК», «Вселенная», «Гори», «Маленькая капелька лжи», «Теряю верю», «На дне». Всі вони прозвучать у молодіжному трилері «Перші Ластівки. Zалежні», прем’єру якого Новий канал покаже вже 14 грудня о 21:00.

– Першим почув уже зведений альбом Амір. Це людина, яка «майструє» усі мої сингли та альбоми, починаючи з «Героя». Йому сподобалося, сказав, що альбом хороший. – ділиться із Новим каналом Dakooka. – А взагалі мене найбільше цікавить думка моїх близьких. Мені важливо, щоб вони говорили, що їм подобається.

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Новий альбом Dakooka «Да кто такой этот ваш Feat» уже доступний для прослуховування на всіх цифрових майданчиках. Вмикай хутчіш і насолоджуйся якісною українською музикою! До речі, за словами співачки, її улюблена пісня у збірці – «Север». А яка твоя? Ділися думкою у соціальних мережах Dakooka і Нового каналу!

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