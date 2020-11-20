Всі фани «Время и стекло» з таким нетерпінням чекали цієї новини, і ось він – той самий прем’єрний реліз оновленої Наді Дорофєєвої – неймовірно стильний кліп на пісню gorit.

Як свідчить опис під відео, яке в першу ж годину виходу набрало майже 200 тисяч переглядів, «gorit – перша грань сольного проекту DOROFEEVA». Коли падаєш в любов з головою, і ще не знаєш – це до ранку? а може навіть довше? а може назавжди? »

– Цей кліп – відображення того, як я змінилася, і того, яка я зараз. Разом з режисером Таню Муіньо та її командою ми створили історію про естетику і стиль нової DOROFEEVA, – коментує Надя Дорофєєва свою дебютну сольну роботу.

Текст пісни DOROFEEVA (Надя Дорофєєва) – gorit

Запускаю мысли выше крыши

Побежа-побежала я

Кричу, но ты не слышишь

Отпусти, отпусти

Подобно ветру вся и сразу

Без шаблонов чувства, фразы

Дрожь по телу от постели

Мои глаза тебе все скажут

От тебя меня так мажет

Не будет все как мы хотели

Je suis folle de toi

Пусть горит моя душа

Хочу чтоб до утра

А может даже дольше

А может навсегда

Горит моя душа

Ни ночи нет ни дня

А может даже больше

А может никогда

А может даже дольше

А может навсегда

А может даже больше

А может никогда

Опускаю руки твои ниже

Полете-полетела я

Ты по телу мне

Дыханием пишешь

Под постом, где в постели

Путались под простынями

Мыслями коснись губами

Мы с тобой не знаем сами

Какой огонь мы разжигаем

Лишь расставшись мы узнаем

Боюсь с закрытыми глазами

Je suis folle de toi

Пусть горит моя душа

Хочу чтоб до утра

А может даже дольше

А может навсегда

Горит моя душа

Ни ночи нет ни дня

А может даже больше

А может никогда

А может даже дольше

А может навсегда

А может даже больше

А может никогда

А может

А может

А может даже больше

А может никогда

А может

А может

А может даже больше

А может никогда

А может даже больше

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