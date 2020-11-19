Гурт із багатою музичною історією, який пережив у 2020 році шалені творчі перипетії, готовий представити нову музику. Вчергове оновлені Cloudless презентують двомовний сингл «Думки» або Slow. Почути свіжий трек першими зможуть глядачі відомого телевізійного проtкту «Супер Топ-модель по-українськи».

2020-й підкинув Cloudless безліч сюрпризів. Тут і тріумф на національному відборі на Євробачення із новим вокалістом, і підготування до туру та великого сольного концерту, і пандемія, яка перекреслила всі плани і пошуки голосу для Cloudless, і сьогоднішній ривок зі свіжою музикою.

Невиправні оптимісти й талановиті творці — хлопці вирішили подарувати фанам нову пісню. Свій свіжий сингл «Думки» або Slow гурт запрем’єрить особливим чином: уперше композиція прозвучить у шостому випуску «Супер Топ-модель по-українськи» 23 листопада, а вже 27 листопада, у п’ятницю, з’явиться на всіх стрімінгових платформах у двох версіях — українській та англійській. Варто зазначити, що треки Cloudless вже лунали в проекті «Супер Топ-модель по-українськи». Зокрема, глядачі могли чути Drown Me Down (Malyar Remix), що увійшов у Топ-100 українського Shazam.

Музиканти недарма обрали саме такий спосіб запрем’єрити нову пісню: їм усім дуже близький головний меседж «Супер Топ-модель по-українськи». Він — про соціальну відповідальність та небайдужість до актуальних проблем людства. Зокрема, в шоу вже піднімали такі теми, як війни, дискримінація за гендером, забруднення повітря, використання натурального хутра, вирубування лісів. Якій темі присвячений випуск, де пролунає нова пісня Cloudless, ви дізнаєтеся 23 листопада.

Video: Новий сингл Cloudless вперше прозвучить у «Супер Топ-модель по-українськи» Оновлені Cloudless презентують двомовний сингл «Думки» або Slow. Почути свіжий трек першими зможуть глядачі відомого телевізійного проtкту «Супер Топ-модель по-українськи».

І це ще не всі сюрпризи від хлопців. Кліп до прем’єри також буде презентовано у двох варіантах. Вони з’являться на youtube Cloudless одночасно 27 листопада: більш цнотлива українська версія «Думки» та доповнена відвертими кадрами англійська Slow.

Фото: Євген Женніков

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