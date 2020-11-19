Новий сингл Cloudless вперше прозвучить у «Супер Топ-модель по-українськи»
Гурт із багатою музичною історією, який пережив у 2020 році шалені творчі перипетії, готовий представити нову музику. Вчергове оновлені Cloudless презентують двомовний сингл «Думки» або Slow. Почути свіжий трек першими зможуть глядачі відомого телевізійного проtкту «Супер Топ-модель по-українськи».
2020-й підкинув Cloudless безліч сюрпризів. Тут і тріумф на національному відборі на Євробачення із новим вокалістом, і підготування до туру та великого сольного концерту, і пандемія, яка перекреслила всі плани і пошуки голосу для Cloudless, і сьогоднішній ривок зі свіжою музикою.
Невиправні оптимісти й талановиті творці — хлопці вирішили подарувати фанам нову пісню. Свій свіжий сингл «Думки» або Slow гурт запрем’єрить особливим чином: уперше композиція прозвучить у шостому випуску «Супер Топ-модель по-українськи» 23 листопада, а вже 27 листопада, у п’ятницю, з’явиться на всіх стрімінгових платформах у двох версіях — українській та англійській. Варто зазначити, що треки Cloudless вже лунали в проекті «Супер Топ-модель по-українськи». Зокрема, глядачі могли чути Drown Me Down (Malyar Remix), що увійшов у Топ-100 українського Shazam.
Музиканти недарма обрали саме такий спосіб запрем’єрити нову пісню: їм усім дуже близький головний меседж «Супер Топ-модель по-українськи». Він — про соціальну відповідальність та небайдужість до актуальних проблем людства. Зокрема, в шоу вже піднімали такі теми, як війни, дискримінація за гендером, забруднення повітря, використання натурального хутра, вирубування лісів. Якій темі присвячений випуск, де пролунає нова пісня Cloudless, ви дізнаєтеся 23 листопада.
І це ще не всі сюрпризи від хлопців. Кліп до прем’єри також буде презентовано у двох варіантах. Вони з’являться на youtube Cloudless одночасно 27 листопада: більш цнотлива українська версія «Думки» та доповнена відвертими кадрами англійська Slow.
Фото: Євген Женніков
В тему: