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10 листопада
Королівська коронація та три Ванесси Хадженс у трейлері фільму «На місці принцеси 2»
Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фільму «На місці принцеси 2».
Дивитися трейлер фільму «На місці принцеси 2»:
VIDEO
У новій частині ми знову потрапимо у чарівну атмосферу різдвяної пори. Герцогиня Маргарет готується зійти на трон, а американка Стейсі намагається звести свою «близнючку» з кондитером Кевіном. Для цього дівчата навіть знову поміняються місцями. Але раптово у гру вступає кузина Фіона, яка хоче зірвати коронацію сестри.
Головну роль трьох красунь зіграє акторка Ванесса Хадженс.
Прем’єра фільму «На місці принцеси 2» запланована на 19 листопада 2020 року на Netflix.
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