Стрімінговий сервіс Hulu випустив трейлер ЛГБТ-ромкома «Найщасливіший сезон».

Дивитися трейлер фільму «Найщасливіший сезон»:

Фільм розповідає про лесбійську пара Еббі та Харпер, які приїжджають на Різдво до консервативних батьків однієї з дівчат. Еббі ж збирається зробити пропозицію руки і серця своїй дівчині під час щорічного різдвяного сімейної вечері, але все все не так просто. Сім’я Харпер не знає про сексуальну орієнтацію дочки, а тому вона представляє Еббі просто як сусідку по квартирі.

– Думаю, я сподівалася побачити такий різдвяний ромком все моє життя. Я така щаслива і горда, що Клеа вирішила подарувати його світу. Мені подобається, коли святковий фільм змушує тебе тужити по будинку, але одночасно показує, яким веселим і складним може бути перебування там, – сказала Стюарт.

Головні ролі у фільмі виконали Крістен Стюарт та Маккензі Девіс. Також у ромкомі знялися Елісон Брі, Обрі Плаза, Ден Леві, Джейк Макдорман, Мері Стінберген, Віктор Гарбер і інші актори. Режисером стала Клеа ДюВалл, яка разом з акторкою Мері Холланд написала і сценарій.

Фільм «Найщасливіший сезон» вийде 25 листопада на стрімінговому сервісі Hulu.

Читай також:

Королівська коронація та три Ванесси Хадженс у трейлері фільму «На місці принцеси 2»

Серіали 2020: Що подивитися у листопаді?