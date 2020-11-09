Настя Каменських зачарувала фігурою у білому бікіні (ФОТО)

Артистка поділилася знімком з особистого архіву

Українська співачка Настя Каменських опублікувала нове звабливе фото, на якому позує у білому бікіні. Світлина з’явилася в Instagram дружини Потапа. Селебріті згадала, як проводила час на відпочинку.

На літньому фото Настя Каменських сексуально позує у ванній кімнаті у білому купальнику, який підкреслює її підтягнуте тіло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты ???? А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку ????✔️» – написала Настя Каменських під фото.

Читай також:

Через суд з Ембер Херд: Джонні Деппа звільнили з «Фантастичних звірів»

І смішно, і страшно, або Що таке комедійний слешер? Пояснюємо на прикладі фільму «Химери»