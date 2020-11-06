Вже 12 листопада в український прокат виходить новий сплешер «Химери» від Blumhouse. Фільм розповість про 17-річну дівчинку-школярку на ім’я Міллі, яка мало не стає жертвою серійного маніяка М’ясника. Але тінейджерці вдається врятуватися, адже якимось магічним чином вона міняється з маніяком тілами. Мілі має всього 24 години, щоб повернути собі своє тіло, але зробити це не так просто… Серійний маніяк продовжує вбивати жителів міста, використовуючи її тіло.

Головні ролі у фільмі зіграли Вінс Вон і Кетрін Ньютон. А режисером виступив Крістофер Лендон, який раніше зняв дві частини «Щасливий день смерті».

Фільм «Химери» знятий у жанрі комедійний сплешер. Давай розберемося, що це таке та чому варто дивитися «Химери» в кіно.

Фактично, сплешер – це піджанр фільмів жаху, акцентований на зображенні серійних чи масових вбивств, зазвичай підлітків, за допомогою холодної зброї. Як правило, вбивцею виступає реальна людина, а не міфічна істота. А комедійний сплешер створюють з додаванням гумору, тому фільм виходить не таким страшним, як комічним. Фактично, цей жанр можна описати так: і смішно, і страшно.

– Думаю, що закордонна аудиторія лише нещодавно почала звикати до поєднання жахів та комедії. Такі фільми, як «Гремліни», «Тремтіння землі» та «Зловісні мерці 2», справді проклали шлях для цього жанру. Вам може стати страшно, але ви також можете посміятися, і це дві мої улюблені речі, – розповідає режисер Крістофер Лендон.

Акторам Вінсу Вону та Кетрін Ньютон довелося постійно перевтілювати у сценах через ідею з обмінами тілами. У цьому і була найбільша комедія.

– Я була рада кинути собі виклик не лише зігравши дві окремі ролі, але і дві ролі в один і той же день. В одній сцені я була Міллі, а вже а вже у наступній – М’ясник. Люди постійно запитували мене, кого складніше було зіграти – Міллі чи М’ясника. Але щоразу, коли я грала Міллі, я думала, що вона складніша, а потім я грала М’ясника і думала: «Ну, це теж важко». Найбільша різниця між цими двома персонажами – це їхні фізичні особливості, тому мені потрібно було залишатися по-справжньому зосередженою на своїй поставі та тому, як я подавала себе у сценах. У мене завжди боліли ноги після відігравання в М’ясника.

А Вінс Вон був радий додати новий тип ролі до свого резюме:

– Мені сподобалося, що ця роль відрізняється від усього, що я робив раніше. Мені також сподобалося змішання елементів комедії та жахів. Я відчував, що сміх зробив жах кращим. Я намагався викластися на всі сто, постійно уявляв, що б відчула 17-річна дівчина, якби опинилася в моєму тілі.

Прем’єра слешеру «Химери» відбудеться вже 12 листопада. Бери участь у розіграші квитків в Instagram Нового каналу та дивися у кіно!

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