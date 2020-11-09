Після виборів у США перша леді хоче розлучення

Дружина Дональда Трампа Меланія збирається розлучитися з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє інсайдер з Білого дому.

– Меланія рахує кожну хвилину, коли він покине свій пост і вона зможе розлучитися. Якщо Меланія спробує принизити його та піде, поки він на своєму президентському посту, він знайде спосіб покарати її, – заявила колишня співробітниця Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман.

Виявляється, що у президента США та його дружини був виключно «діловий шлюб». Про це повідомляє експомічниця 50-річної Меланії Трамп Стефані Волкофф. Видання The Daily Mail пише, що подружжя Трампів навіть жили в різних кімнатах в Білому домі.

Меланія та Дональд Трамп разом вже 15 років. Разом вони виховують спільного сина 14-річного Беррона.

Фото: Getty Images

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