Фіналочка: Судний день наближається у трейлері останніх серій «Надприродне»
Телеканал CW представив трейлер фінальних серій останнього сезону серіалу «Надприродне». 19 листопада 2020 року актори Джаред Падалекі та Дженсен Еклз востаннє з’являться на екранах у ролях Сема та Діна Вінчестерів.
Дивитися трейлер серіалу «Надприродне» 15 сезон:
Останній епізод серіалу «Надприродне» буде тривати дві години. Він розпочнеться кількома важливими моментами з попередніх сезонів. Творці обіцяють, що фінальна серія не розчарує фанатів та залишить усіх в захваті.
Нагадаємо, що серіал «Надприродне» розповідає про пригоди братів Сема та Діна Вінчестерів, які подорожують США на чорному Chevrolet Impala 1967 року та розслідують паранормальні явища. Вперше серіал вийшов у 2005 році і налічує 15 сезонів.