Телеканал CW представив трейлер фінальних серій останнього сезону серіалу «Надприродне». 19 листопада 2020 року актори Джаред Падалекі та Дженсен Еклз востаннє з’являться на екранах у ролях Сема та Діна Вінчестерів.

Дивитися трейлер серіалу «Надприродне» 15 сезон:

Останній епізод серіалу «Надприродне» буде тривати дві години. Він розпочнеться кількома важливими моментами з попередніх сезонів. Творці обіцяють, що фінальна серія не розчарує фанатів та залишить усіх в захваті.

Нагадаємо, що серіал «Надприродне» розповідає про пригоди братів Сема та Діна Вінчестерів, які подорожують США на чорному Chevrolet Impala 1967 року та розслідують паранормальні явища. Вперше серіал вийшов у 2005 році і налічує 15 сезонів.

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