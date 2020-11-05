І увійшла в монаршу історію

Дружина принца Гаррі Меган Маркл постійно порушує писані та неписані королівські правила. Але остання її вихідка стала настільки унікальною, що увійшла в історію. Меган Маркл стала першим членом королівської сім’ї, яка проголосувала на виборах президента США.

Як повідомляє видання The Washington Post, герцогиня Сассекська проголосувала достроково, скориставшись поштою. Відомо, що свій голос вона віддала за Джо Байдена. Фактично, таким чином вона порушила правило – залишатися поза політикою.

Звичайно, що сам принц Гаррі на американських виборах не голосував. Адже він не є громадянином США. Але герцог Сассекський повністю підтримує дружину. Раніше він також активно висловлювався на тему президентських виборів в США, чим порушив те ж саме правило і дуже засмутив королеву Єлизавету II.

Фото: Getty Images

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