Проект про королівську родину зробить дисклеймер на окремі серії проекту про королівську родину

Невдовзі стрімінговий сервіс Netflix випустить 4 сезон серіалу «Корона». Він розповість про непрості стосунки між принцом Чарльзом та принцесою Діаною. А тому деякі серії міститимуть попередження «не для людей з складними нервами».

Як пише The Daily Mail, автори серіалу «Корона» прагнуть відтворити історію леді Ді без прикрас. Тобто глядачам покажуть, зокрема, і харчові розлади, від яких страждала принцеса Діана після заручин з принцом Чарльзом.

У трьох серіях «Корони» з’явиться дисклеймер: «У наступному епізоді є сцени розладу харчової поведінки, які можуть викликати у деяких глядачів занепокоєння».

Сама леді Ді завжди відкрито говорила про свої прояви булімії.

– Вона була дуже відвертою щодо хвороби, що, на мою думку, було неймовірно прогресивно на той час… Це було важливо для неї. Я думаю, для кожного, хто мав ті ж проблеми, приємно було б побачити подібну історію на екрані, – розповіла виконавиця ролі Діани Емма Коррін.

Аби правдоподібно та обережно показати харчовий розлад принцеси Діани, творці «Корони» співпрацювали з організацією з боротьби із розладом харчової поведінки BEAT. У дисклеймері буде також контактна інформація центру. Тому, за бажанням, кожен охочий зможе звернутися за допомогою щодо лікування булімії.

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