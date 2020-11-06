Стрімінговий сервіс Netflix представив відомий мультфільм «Губка Боб: Втеча Губки» з українським дубляжем. Про це пише видання Vertigo.

Взагалі мультфільм «Губка Боб: Втеча Губки» мав вийти на великі екрани ще 4 червня. Але через пандемію коронавірусу прем’єру кілька разів переносили, а потім мульт придбав Netflix.

Озвученням «Губка Боб: Втеча Губки» займалася студія LeDoyen на замовлення дистриб’ютора B&H film distribution. Раніше на Netflix вже були представлені мульфільми з українською озвучкою, серед них: The Baby Boss, Smurfs: The Lost Village, Barbie Dolphin Magic.

Нагадаємо, що українські студії Postmodern Postproduction і «Так Треба Продакшн» дублюватимуть серіали та фільми для Netflix українською.

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