Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТрішки рожевого: Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц пофарбували волосся (ФОТО)

Трішки рожевого: Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц пофарбували волосся (ФОТО)

До весілля можна і поекспериментувати з образами

Зіркова пара Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц шокували фанатів зміною іміджу. Селебріті обоє перефарбували волосся.

Нещодавно старший син Вікторії та Девіда Бекхемів додав до свого темного кольору волосся рожевих пасм. Те ж саме зробила і Нікола Пельтц, освіживши свій блонд рожевими та чорними пасмами. Тепер пара виглядає більш панково.

Фотографіями у новому образі у своєму Instagram поділився Бруклін Бекхем. Він підписав їх двома словами «Punk baby». Тепер у майбутнього подружжя справжній капл лук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читай також:

Фіналочка: Судний день наближається у трейлері останніх серій «Надприродне»

Не для слабкодухих: чому 4 сезон серіалу «Корона» ставить попередження на сцени з принцесою Діаною?

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания