Неймовірна розкіш та любовні перипетії у трейлері серіалу «Бріджертон»
Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер серіалу «Бріджертон». Він заснований на історичних романах Джулії Куїн.
Бріджертон: дивитись трейлер серіалу
Серіал покаже всю правду про британське аристократичне суспільство XIX століття з усіма його скандалами та плітками. Головними персонажами стануть дівчина на виданні Дафна Бріджертон і холостяк герцог Гастінгс. Саме за їхніми непростими стосунками спостерігає вся англійська знать.
Головні ролі у серіалі виконали Джулі Ендрюс, Фібі Дайневор і Рене-Жан Пейдж. Продюсером виступила Шонда Раймс, відома роботою над серіалом «Анатомія Грей».
Серіал «Бріджертон» вийде 25 грудня 2020 року на Netflix.