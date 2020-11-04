Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер серіалу «Бріджертон». Він заснований на історичних романах Джулії Куїн.

Бріджертон: дивитись трейлер серіалу

Серіал покаже всю правду про британське аристократичне суспільство XIX століття з усіма його скандалами та плітками. Головними персонажами стануть дівчина на виданні Дафна Бріджертон і холостяк герцог Гастінгс. Саме за їхніми непростими стосунками спостерігає вся англійська знать.

Головні ролі у серіалі виконали Джулі Ендрюс, Фібі Дайневор і Рене-Жан Пейдж. Продюсером виступила Шонда Раймс, відома роботою над серіалом «Анатомія Грей».

Серіал «Бріджертон» вийде 25 грудня 2020 року на Netflix.

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