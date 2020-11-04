Селебріті знявся в спокусливій фотосесії для чоловічого глянцю

Американський актор та соліст гурту «30 Seconds To Mars» Джаред Лето став обличчям спеціального випуску Осінь 2020 журналу L’OFFICIEL HOMMES. Селебріті став головним героєм номеру на честь 20-річчя культової драми Даррена Аонофскі «Реквієм за мрією», в якій Джаред Лето виконав головну роль.

Обкладинка L’OFFICIEL HOMMES з Джаредом Лето виконана у чорно-білій стилістиці, як і уся його фотосесія в номері. На обкладинці зірка постав у білій футболці з довгим волоссям та бородою. А от на інших фото він одягнений у чорні штани, червону сорочку та черевики. Ймовірніше за все, Лето позував у дворі власного будинку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ця фотосесія вкотре доводить, що навіть у свої 48 років Джаред Лето залишається ще тим сексуальним та спокусливим красунчиком, від якого йдуть мурашки по шкірі.

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