Кому насолили: Американські ЗМІ опублікували чорний список зірок
Всьому виною довгий язик селебріті
Нещодавно в американські медіа просочився чорний список зірок, які потрапили в бан на період виборів нового президента США. Деяким артистам заборонили брати участь у кампанії на підтримку Дональда Трампа. Як повідомляє видання The Washington Post, причинами стали, зокрема, публічна підтримка Барака Обами або ЛГБТ-спільноти.
До чорного списку потрапили Дженніфер Лопес, Крістіна Алигер, Джастін Тімберлейк, Джонні Депп і навіть Біллі Айлиш.
Відомо, що інформація набула розголошення за кілька днів до виборів, які пройшли 3 листопада 2020 року.
Фото: Getty Images
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