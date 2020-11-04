Жу-жу-жу: Бейонсе шокувала новим незвичним хобі, яким зайнялася на карантині
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Американська співачка Бейонсе під час карантину знайшла для себе нове хобі. Ним стало бджільництво. Про це зірка розповіла в інтерв’ю грудневого номера Vogue Britain, для якого позувала на обкладинку.
Виявляється, що крім роботи над своїм новим альбомом Black Is King і колекції Ivy Park, Бейонсе зайнялася ще й бджільництвом. Тепер у власному будинку артистка має два вулики.
«Це звучить незвично, але у мене в будинку вже деякий час є два вулики. Загалом, там вже близько 80 000 бджіл, які виробляють кілька сотень банок меду в рік. Я почала займатися цим через дочок: у Блу і Румі часто бувають алергії, а мед має безліч лікувальних властивостей», – пояснила Бейонсе.
Можливо, Бейонсе започаткувала новий тренд і тепер вулики з’являться і у інших зірок.
Фото: Getty Images
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