Завдяки ньому селебріті зміцнює здоров’я доньок

Американська співачка Бейонсе під час карантину знайшла для себе нове хобі. Ним стало бджільництво. Про це зірка розповіла в інтерв’ю грудневого номера Vogue Britain, для якого позувала на обкладинку.

Виявляється, що крім роботи над своїм новим альбомом Black Is King і колекції Ivy Park, Бейонсе зайнялася ще й бджільництвом. Тепер у власному будинку артистка має два вулики.

«Це звучить незвично, але у мене в будинку вже деякий час є два вулики. Загалом, там вже близько 80 000 бджіл, які виробляють кілька сотень банок меду в рік. Я почала займатися цим через дочок: у Блу і Румі часто бувають алергії, а мед має безліч лікувальних властивостей», – пояснила Бейонсе.

Можливо, Бейонсе започаткувала новий тренд і тепер вулики з’являться і у інших зірок.

Фото: Getty Images

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