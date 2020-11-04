Нарешті стартували зйомки серіалу

Цього року фанати серіалу «Пліткарка» раділи новині про продовження серіалу. Але постійне перенесення зйомок через карантин додавало сумнів, чи все ж суджено проект збутися. Але нещодавно стало відомо, що зйомки продовження серіалу «Пліткарка» таки стартували у Нью-Йорку. А режисерку-постановницю двох перших епізодів стала 25-річна Карена Еванс. Про це пише Deadline.

«Джош Сафран (автор оригінального сценарію – прим. Ред.) знайшов ідеального партнера в Карені, щоб проілюструвати ландшафт соціальних мереж, Верхній Іст-Сайд і весь світ змінилися з того часу, як №Пліткарка» вийшла 13 років тому», — сказала керівниця відділу оригінального контенту HBO Max Сара Обрі.

Вона вважає, що Еванс вміє створювати інклюзивні історії, а Сафран називає її бачення незрівнянним. Раніше Карена Еванс також працювала над чотирма кліпами Дрейка.

Дата прем’єри продовження «Пліткарки» поки не повідомляється.

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