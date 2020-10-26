Під душем: Настя Каменських в мокрому купальнику заінтригувала фанатів (ФОТО)
Артистка продовжує радувати підписників пікантним контентом
Українська співачка Настя Каменських похвалилася новим сексапільним знімком, на якому позує в одному купальнику. Фото артистка опублікувала у своєму Instagram.
Гаряча селебріті демонструє підтягнуту фігуру в мокрому жовтому бікіні під літнім душем. Природня краса Каменських чудово відображає її правильний спосіб життя – здорове харчування та спорт. Відомо, що фото було зроблено під час літніх канікул з Потапом в Туреччині.
«Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и тёплое настроение ???? Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще ☺️», – підписала знімок співачка.