Марго Роббі стала грабіжницею банків у трейлері фільму «Країна мрій»
Студія Paramount представила офіційний трейлер фільму «Країна мрій».
Країна мрій: дивитись трейлер фільму
Сюжет зосереджений на подіях 1930-х років під час Великої депресії в США. 17-річний Юджин Еванс випадково знаходить поранену грабіжницю банків. Той, хто її спіймає та видасть поліції, отримає значну грошову винагороду. А гроші Юджину якраз не завадять, адже йому потрібно врятувати сімейну ферму від боргів. Складність у тому, що хлопець по вуха закохується у грабіжницю.
Головну роль у драмі «Країна мрій» виконала Марго Роббі. Також у фільмі зіграли Фінн Коул, Гаррет Гедлунд, Тревіс Фіммел та інші. Режисером виступив Майлз Джоріс-Пейрафіт.
Прем’єра фільму «Країна мрій» відбудеться 13 листопада 2020 року.
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