Такий от день народження: Емілія Кларк стрибнула з парашутом
Так акторка відсвяткувала своє 34-річчя
Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк відзначила свій день народження стрибком з парашутом. Селебріті не боїться ризикувати навіть після інсульту у 2011 році та двох операцій на мозку.
Після стрибку з літака Емлія Кларк поспішила поділитися своїми емоціями з підписниками в Instagram. Акторка опублікувала серію знімків з приземлення, на яких демонструє щире щастя та ейфорію від пережитого досвіду.
«Що може зрівнятися з глибоким екзистенційним жахом чергового дня народження? Вистрибнути з чортового літака – ось що! Спасибі центру стрибків з парашутом за найбільш хвилюючий досвід в моєму житті», – Підписала знімки Емілія Кларк.
Також зірка доповнила свій пост хештегом «Хто сказав, що можна літати тільки на драконах?» Він відсилає до її ролі Матері драконів у серіалу «Гра престолів».
Фото: Getty Images
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