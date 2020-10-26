Так акторка відсвяткувала своє 34-річчя

Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк відзначила свій день народження стрибком з парашутом. Селебріті не боїться ризикувати навіть після інсульту у 2011 році та двох операцій на мозку.

Після стрибку з літака Емлія Кларк поспішила поділитися своїми емоціями з підписниками в Instagram. Акторка опублікувала серію знімків з приземлення, на яких демонструє щире щастя та ейфорію від пережитого досвіду.

«Що може зрівнятися з глибоким екзистенційним жахом чергового дня народження? Вистрибнути з чортового літака – ось що! Спасибі центру стрибків з парашутом за найбільш хвилюючий досвід в моєму житті», – Підписала знімки Емілія Кларк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Також зірка доповнила свій пост хештегом «Хто сказав, що можна літати тільки на драконах?» Він відсилає до її ролі Матері драконів у серіалу «Гра престолів».

Фото: Getty Images

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