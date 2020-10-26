Хіларі Дафф знову стане мамою
Артистка готується до поповнення у родині
Американська співачка та акторка Хіларі Дафф невдовзі стане багатодітною мамою. Разом з чоловіком Метью Кома вона чекає на третю дитину. Про це розповіла сама селебріті у своєму Instagram.
Хіларі Дафф опублікувала відео, на якому вона разом з чоловіком, притримують її кругленький живіт. Можна припустити, що народжувати зірці ще не скоро.
«Наша сім’я зростає. Хоча поки що більше я», – підписала відео Хіларі Дафф.
Хіларі Дафф і Меттью Кома почали зустрічатися три роки тому. А вже у жовтні 2018 року у пари народилася дочка Бенкс. Також акторка виховує семирічного сини Луку Круз від першого чоловіка Майка Комрі. Хіларі Дафф і Меттью одружилися у 2019 році.
Фото: Getty Images
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