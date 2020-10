Леді Ді відкрила завісу особистого життя ще 25 років тому

Нещасливий шлюб принцеси Діани та принца Чарльза не був секретом ні для кого. Безліч документальних фільмів, сюжетів про «королеву сердець» продовжують викривати неприємні подробиці союзу королівської родини. Але реальні інтерв’ю принцеси Діани, де вона відверто говорить про свій шлюб, довгі роки приховувалися.

Але у новому фільмі «Діана: правда за інтерв’ю» (Diana: The Truth Behind the Interview) опубліковані фрагменти з найскандальнішого інтерв’ю леді Ді. Перша дружина принца Чарльза дала його колишньому редактору Daily Telegraph Максу Гастінгс. Світ побачив його лише через 25 років через цензуру королівської родини.

У розмові з представником ЗМІ Леді Ді розповіла про змови проти неї, про майбутнє монархії, а також про шлюб з принцом Чарльзом. Виявляється, принцеса Діана вважала, що «цей шлюб з першого дня був справжнім пеклом». Окрім того, вона. Зізналася, що майбутнім королем Британії вважає принца Вільяма, а не принца Чарльза.

Фото: Getty Images

