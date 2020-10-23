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23 жовтня
Неймовірно схудла Адель взірвала мережу своєю фігурою в ефірі NBC
Артистка вперше за довгий час з’явилася на телебаченні
Британська співачка Адель стала ведучою нового випуску шоу Saturday Night Live. Селебріті нарешті офіційно презентувала свою звабливу фігуру після вражаючого схуднення на 45 кілограмів!
У прямий ефір Адель вийшла одягнена в облягаючий оксамитовий топ, в захисній масці і з зачіскою в стилі голлівудської хвилі.
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nbcsnl 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Глядачі Saturday Night Live добре сприйняли Адель у ролі ведучої. А мережа вибухнула обговоренням її нової фігури. Шанувальники продовжують засипати артистку компліментами та сподіваються, що вона все ж повернеться на сцену.
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