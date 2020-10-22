Поговорюють у ЗМІ: Редакторка Vogue Анна Вінтур розлучається з чоловіком
Відома пара розпалася після 16 років у шлюбі
Редакторка журналу Vogue Анна Вінтур подала документи на розлучення зі своїм чоловіком Шелбі Браяном. Про це пише таблоїд Page Six з посиланням на інсайдера з близького оточення пари.
Припускають, що можливою причиною розлучення стали звинувачення мільйонера у несплаті податків на понад мільйон доларів. Відтоді пара припинила разом з’являтися на публіці. Але офіційну причину розлучення не повідомляють. Самі Анна Вінтур і Шелбі Браян не дають коментарів.
Редакторка Vogue Анна Вінтур та мільйонер Шелбі Браян почали зустрічатися у 1999 році, обоє перебуваючи у шлюбі. Щойно вони розлучилися зі своїми першими чоловіком та дружиною одразу зіграли весілля. Церемонія пройшла таємно у 2004 році. Спільних дітей у пари немає.