Відома пара розпалася після 16 років у шлюбі

Редакторка журналу Vogue Анна Вінтур подала документи на розлучення зі своїм чоловіком Шелбі Браяном. Про це пише таблоїд Page Six з посиланням на інсайдера з близького оточення пари.

Припускають, що можливою причиною розлучення стали звинувачення мільйонера у несплаті податків на понад мільйон доларів. Відтоді пара припинила разом з’являтися на публіці. Але офіційну причину розлучення не повідомляють. Самі Анна Вінтур і Шелбі Браян не дають коментарів.

Редакторка Vogue Анна Вінтур та мільйонер Шелбі Браян почали зустрічатися у 1999 році, обоє перебуваючи у шлюбі. Щойно вони розлучилися зі своїми першими чоловіком та дружиною одразу зіграли весілля. Церемонія пройшла таємно у 2004 році. Спільних дітей у пари немає.

Фото: Getty Images

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