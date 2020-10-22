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Не відвести очей: Джаред Лето похизувався сталевим пресом (ФОТО)
Селебріті продемонстрував підтягнутий торс
Американський актор та соліст гурту «30 Second To Mars» Джаред Лето опублікував гаряче фото, на якому показав рельєфний торс та кубики пресу. Спокусливим кадром артист поділився у своєму Instagram.
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jaredleto
У свої 48 років зірка доводить, що виглядати круто можна у будь-якому віці. Підтягнутій фігурі Джаред Лето завдячує вегетаріанству та здоровому способу життя.
Можна сказати, що за карантин Лето не набрав зайвої ваги та готовий до будь-яких, навіть найвідвертіших зйомок. Прихильники з нетерпінням чекатимуть новихгарячих знімків.
Фото: Getty Images
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