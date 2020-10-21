Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер фільму «Манк». Його режисером виступив Девідд Фінчер, який знімав і легендарний «Бійцівський клуб».

Манк: дивитись трейлер фільму

Сюжет фільму розкаже про історію голлівудського сценариста і критика Хермана Манкевіча у 1930-х роках. Він намагатиметься вчасно завершити сценарій культового оскароносного фільму «Громадянин Кейн» режисера Орсона Веллса. Стрічка зосередиться на сценариста стосунках з режисером, братом Джозефом та кіноіндустрією.

Фільм вийде у чорно-білому форматі. Для Фінчера це буде перший за шість років фільм. Сценарій «Манка» написав батько постановника Джек Фінчер, але до початку зйомок так і не дожив.

Головну роль у фільмі виконав Гері Олдман. Також ролі зіграли знімалися Аманда Сайфрід, Лілі Коллінз, Том Пелфрі, Том Берк, Чарльз Денс.

Прем’єра фільму «Манк» запланована на 4 грудня на Netflix.

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