Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРежисер фільму «Бійцівський клуб» представив трейлер фільму «Манк»

Режисер фільму «Бійцівський клуб» представив трейлер фільму «Манк»

Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер фільму «Манк». Його режисером виступив Девідд Фінчер, який знімав і легендарний «Бійцівський клуб».

Манк: дивитись трейлер фільму

Сюжет фільму розкаже про історію голлівудського сценариста і критика Хермана Манкевіча у 1930-х роках. Він намагатиметься вчасно завершити сценарій культового оскароносного фільму «Громадянин Кейн» режисера Орсона Веллса. Стрічка зосередиться на сценариста стосунках з режисером, братом Джозефом та кіноіндустрією.

Фільм вийде у чорно-білому форматі. Для Фінчера це буде перший за шість років фільм. Сценарій «Манка» написав батько постановника Джек Фінчер, але до початку зйомок так і не дожив.

Головну роль у фільмі виконав Гері Олдман. Також ролі зіграли знімалися Аманда Сайфрід, Лілі Коллінз, Том Пелфрі, Том Берк, Чарльз Денс.

Прем’єра фільму «Манк» запланована на 4 грудня на Netflix.

Читай також:

Меган Маркл та принц Гаррі не будуть святкувати Різдво з королівською родиною. Чому порушують традицію?

Alina Pash, ONUKA, DakhaBrakha — номіновані на Jager Music Awards 2020

новости шоубизнеса шоубиизнес Шоумания