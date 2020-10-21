Меган Маркл та принц Гаррі не будуть святкувати Різдво з королівською родиною. Чому порушують традицію?

Герцоги Сассекські планують класичне американське свято

Хоча до католицього Різдва залишається ще два місяці, але королівська родина Великої Британії вже почала підготовку до святкування. За традицією, усе сімейство Віндзорів збирається на Різдво у Сандрінгемському палаці в Норфолку на вечерю. Там же вони встановлюють святкову ялинку та обмінюються подарунками. Але цього року королівське Різдво пройде без принца Гаррі, Меган Маркл та їхнього сина Арчі.

Як повідомляють інсайдери, родина герцогів Сассекських збирається святкувати Різдво у Каліфорнії, США. «Вони з нетерпінням чекають своїх перших канікул в США», – зазначає джерело.

Але геть проігнорувати Єлизавету ІІ та Велику Британію у святковий час не можна. Тому принц Гаррі та Меган Маркл все ж навідаються у гості до королівської родини через кілька днів після Різдва. Припускаємо, що королева рада буде бачити правнука, бо з останніх його відвідин пройшов цілий рік.

Фото: Getty Images

Читай також:

Alina Pash, ONUKA, DakhaBrakha — номіновані на Jager Music Awards 2020

СЕРІАЛИ 2020: новинки, які варто подивитися