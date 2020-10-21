Alina Pash, ONUKA, DakhaBrakha — номіновані на Jager Music Awards 2020

Проголосувати за свого фаворита може кожен на сайті першої премії незалежної музики

Організатори Jager Music Awards оголосили шорт-листи в основних категоріях. У цьому році команда премії представила нову логіку номінацій та адаптувала їх до реалій 2020-го року.

Основними номінаціями Jager Music Awards 2020 традиційно залишаються «Трек року», «Відео року», «Внесок в індустрію» та «Артист року». До речі, в останній категорії відтепер немає розподілу на жанри. З’явилися також і спеціальні номінації — «Ком’юніті року», «Колаба року», «Подія нової реальності» та «Соціальна ініціатива в музичній індустрії». Нові сенси та унікальні формати, релевантні актуальним подіям. Цей потік буде змінюватися щорічно залежно від того, з якими викликам зустрінеться музична спільнота в майбутньому.

Номінанти — майстри нової реальності, реформатори локального ландшафту музичної індустрії. Списки претендентів на нагороду були сформовані завдяки найважливішим гравцям музичної індустрії України та Європи. У панелі журі цьогорічної премії: тур-менеджер гуртів Kaiser Chiefs, RED та Fink Саймон де Вінтер (Simon De Winter); директор концертної агенції HMG Євген Кібець; co-founder порталу rap.ua та премії «Rap.ua Awards» Антон Назарко, а також редактор музичного медіа СЛУХ Максим Сердюк та багато інших експертів.

Акцентуючи увагу на прозорості премії, вперше в історії Jager Music Awards організатори поділилися лонглистами премії на сайті напередодні оголошення номінантів. Із цього переліку артистів та гравців індустрії й були сформовані шортлисти. Нагадаємо, в рамках номінації «Соціальна ініціатива» номінантів висували не лише журі премії — артисти та їхні менеджери могли подати заявку на участь самостійно.

Важливо, що крім рішення експертного журі, на голосування впливатиме думка користувачів офіційного сайту премії. Проголосувати на сторінці премії може кожен до 13 листопада.

Крім основних категорій на сайті розпочато відкрите голосування у категорії Young Blood, створеної з метою підтримки перспективних новачків на українській сцені. Модерацію пройшли 639 артистів, у той час, як заявки на участь подали понад 850 музикантів та гуртів. Сьогодні на сайті представлено 56 номінантів, що пройшли у другий тур голосування.

Номінанти премії Jager Music Awards 2020

Артист року:

Alina Pash

alyona alyona

DakhaBrakha

Трек року:

alyona alyona, Jamala — Жалі

Ragapop — гордості

The Unsleeping — PTAHA FRED

Відео року:

ONUKA — Zenit

Ragapop — Сяся

Zbaraski — Cofein

Внесок в індустрію:

Closer

Kyiv Music Days

Masterskaya

Ком’юніті року:

Closer

Kultura Zvuka

Masterskaya

Колаба року:

Alina Pash & Сергій Бабкін, Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ — Різні.Рівні

alyona alyona, Jamala — Жалі

alyona alyona & KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова — Стержень

Подія нової реальності:

Вертикальний концерт. Серія

EVE8

Intercity Live

Соціальна ініціатива:

Різні.Рівні

#СтопКультурнийКарантин

EVE8

Соціальна ініціатива (номінанти користувачів сайту):

Онлайн-фестиваль Intercity Live

FUSION

#гастроліпорайонах

Імена переможців у кожній з категорій стануть відомими 21 листопада на третій церемонії вручення Jager Music Awards.

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