Зірка фільму «Джокер» Хоакін Фенікс зніметься у новому історичному фільмі режисера Рідлі Скотт «Kitbag» («Солдатська сумка»). Йому дісталася головна роль – Наполеона Бонапарта, який правив Францією з 1804 по 1815 рік.

Сюжет картини стане «оригінальним і особистим погляд» події, які привели до влади Наполеона Бонапарта та його правління. Також будуть відображені «його захоплюючі та часто нестабільні стосунки» з дружиною Жозефіною.

Для Хоакіна Фенікса та Рідлі Скотта це буде вже друга спільна робота. У 2000 році актор зіграв у фільмі режисера «Гладіатор». Сценаристом фільму виступить Девід Скарпа.

Назва стрічки «Kitbag» («Солдатська сумка») походить від фрази: «У кожній солдатській сумці захований генеральний штаб» (There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag).

Дата прем’єри фільму «Kitbag» («Солдатська сумка») з Хоакіном Феніксом поки не повідомляється.

