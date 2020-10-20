У мережі опублікували український трейлер фільму «Пітер Пен і Аліса в країні чудес». У ньому з’явилася і голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка зіграла маму двох культових казкових персонажів.

Пітер Пен і Аліса в Країні чудес: дивитись трейлер фільму

Режисер фільму Бренда Чепмен вирішила об’єднати дві казкові історії Льюїса Керролла і Джеймса Баррі, щоб дати їм нове життя. А відомі актори Анджеліна Джолі, Майкл Кейн і Девід Ойелоу додадуть персонажам більшої сучасності.

«Перш ніж Аліса потрапила в Країну Чудес, а Пітер став Пеном, вони були братом і сестрою. Їх пригоди почалися завдяки силі уяви, успадкованої від люблячої матері і фантазера-батька. З якими б випробуваннями ні стикалася їхня сім’я, вони ніколи не забували мріяти» – зазначено в описі трейлеру.

Прем’єра фентезі «Пітер Пен і Аліса в країні чудес» в Україні запланована на 26 листопада 2020 року. А перший світовий показ пройшов у січні цього року на кінофестивалі «Санденс».

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