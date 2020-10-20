Співачка порадувала пікантним кадром із нового фотосета

Ще декілька тижнів тому шанувальники Тіни Кароль не могли наговоритися про її грандіозну музичну прем’єру. На честь 15-річчя кар’єри українська поп-діва представила кліп відразу на три пісні з нового альбому «Найти своих». Ролик об’єднав у цілісну історію композиції «Лодочка» та «Небо», а також титульний трек збірки «Найти своих».

Фурор від грандіозної прем’єри потихеньку спадає, але Тіна Кароль не сумує. Поп-діва знає, як утримати на собі увагу публіки! Нещодавно артистка взяла участь у пікантній фотосесії для відомого українського глянцю. В об’єктиві фотографа Тіна Кароль позувала напівоголеною, прикривши інтимні місця ковдрою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 17 Окт 2020 в 12:08 PDT

Шанувальники артистки залишилися у захваті від її нової фотосесії. Вони засипали Instagram-публікацію численними компліментами: «Скромная, нежная и при этом очень сексуальная… Все эстетично», «Боже, какая ты все-таки красивая. Люблю тебя!»

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