Без білизни: Тіна Кароль підірвала Instagram гарячою фотосесією
Співачка порадувала пікантним кадром із нового фотосета
Ще декілька тижнів тому шанувальники Тіни Кароль не могли наговоритися про її грандіозну музичну прем’єру. На честь 15-річчя кар’єри українська поп-діва представила кліп відразу на три пісні з нового альбому «Найти своих». Ролик об’єднав у цілісну історію композиції «Лодочка» та «Небо», а також титульний трек збірки «Найти своих».
Фурор від грандіозної прем’єри потихеньку спадає, але Тіна Кароль не сумує. Поп-діва знає, як утримати на собі увагу публіки! Нещодавно артистка взяла участь у пікантній фотосесії для відомого українського глянцю. В об’єктиві фотографа Тіна Кароль позувала напівоголеною, прикривши інтимні місця ковдрою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шанувальники артистки залишилися у захваті від її нової фотосесії. Вони засипали Instagram-публікацію численними компліментами: «Скромная, нежная и при этом очень сексуальная… Все эстетично», «Боже, какая ты все-таки красивая. Люблю тебя!»
Читай також:
Пікантненько: Тіна Кароль оголила підтягнуті сідниці на березі океану