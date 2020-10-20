Оля Полякова запустила власне кулінарне шоу!

Перших три випуски співачка присвятила огіркам, томатам і моцарелі

Перший сезон «ПоляБачення» мав приголомшливий успіх і досяг позначки в 100 мільйонів переглядів. На численні прохання шанувальників співачка запустила другий сезон і представила глядачам перші випуски нового кулінарного шоу «Васадулі вагароді».

Головною родзинкою програми стало те, що всі основні інгредієнти для страв власноруч вирощені Поляковою на своєму городі чи фермі. У перших двох випусках співачка не тільки показала свої теплиці, в яких вирощує овочі, але і поділилася лайфхаками, як зібрати великий урожай.

Крім того, Оля Полякова розповіла секрети соління огірків і приготування огіркового і томатного гаспачо. А в новому, третьому випуску глядачі побачать ферму співачки і те, як Полякова доїть кіз і готує моцарелу.

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