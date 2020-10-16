Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРадісна подія: У родині Дженніфер Еністон нарешті поповнення

Радісна подія: У родині Дженніфер Еністон нарешті поповнення

Акторка прихистила маленьке диво

Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон нарешті стала мамою. Щоправда, для маленького цуценяти. У родині акторки з’явився новий член родини. Про це Еністон розповіла в своєму Instagram.

«Вітаю! Я хотіла би показати вам нового члена нашої сім’ї … Це (дуже втомлений) Лорд Честерфілд. Він відразу ж вкрав моє серце», – підписала Дженніфер Еністон відео з песиком.

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Цікаво, що песика знаменитість не придбала у розвідників, а взяла в благодійній організації Wagmor, яка займається покинутими тваринами. Це так мімішно!

Фото: Getty Images

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