Режисер визначився з акторами для свого нового проекту

Американський режисер Адам МакКей відібрав відомих акторів для свого фільму «Не дивися вгору». Головні ролі виконають Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Джона Гілл і Хімеш Патель. Також у ролі камео у картині з’являться Тімоті Шаламе, Аріана Гранде та Меттью Перрі. Раніше МакКей оголосив, що у фільмі зіграють Кейт Бланшетт і Дженніфер Лоуренс.

Сценарій до фільму «Не дивися вгору» напише сам Адам МакКей. Сюжет розповість про двох вчених, яких зіграють Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Вони дізнаються, що на Землю летить метеорит, тому вирішують попередити людство, але їм не вірять. Вчені все ж намагаються врятувати планету.

Старт зйомок фільму «Не дивися вгору» запланований на 19 листопада. Сам фільм вийде на Netflix, але дата прем’єри невідома.

Фото: Getty Images

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