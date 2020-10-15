Член королівської родини прилетить у Британію без Меган Маркл

Королева Єлизавета терміново попросила принца Гаррі повернутися до Лондона на серйозну розмову. Предметом обговорення стануть необережні коментарі Гаррі з приводу політичної ситуації і майбутніх президентських виборів в США в ефірі телеканалу ABC. Монархиню не влаштували слова внука.

Хоча принц Гаррі вже не виконує обов’язки старших членів королівської родини, але королева Єлизавета все ж має вплив на герцога Сассекського. Справа у тому, що члени королівської сім’ї не можуть висловлюватися на тему політики. А принц Гаррі, фактично, дозволив собі коментувати політику США.

Відомо, що принц Гаррі прилетить до Лондона протягом кількох найближчих тижнів. За словами інсайдерів, королева навіть підготувала для нього котедж. А значить, що герцог Сассекський затримається у Британії.

Фото: Getty Images

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