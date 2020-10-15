У відвертому інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» DJ NANA поділилася непростими подіями свого дитинства

Дитинство та юність красуні Анастастасії Кумейко видалися не такими безхмарними, як би їй хотілося. Коли дівчинці було чотири, батьки розлучилися, а за кілька років трагічно загинув тато. Тож коли в житті юної Насті з’явився вітчим, вона повірила, що нарешті вони заживуть однією щасливою сім’єю.

– За два роки після смерті батька в мами з’явився новий чоловік, – пригадала в інтерв’ю ведучій Нового каналу для її YouTube DJ NANA. – Ми з братом переїхали до нього у величезну квартиру. В мене була своя кімната, у брата – своя. У школу та ліцей нас возили особисті водії. Спочатку це було прикольно, але потім почало переростати в дещо інше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram anastasia_domination 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вітчим виявився людиною ревнивою та тиранічною, пригадує співачка та танцівниця.

– Моя мама – дуже красива жінка, – розповідає вона. – І коли ми ходили гуляти, всі озиралися, аби поглянути на неї. Помічаючи це, вітчим завжди влаштовував сцени. Казав, що в мами мало не в кожному під’їзді коханці. А якось при мені підняв на неї руку. Це було вдома. Я почула, що на кухні щось відбувається. Забігши, побачила, як брат бив вітчима по спині костилем, бо той у цей момент просто на столі душив маму.

Розкішна квартира, в якій жила Анастасія Кумейко разом із рідними, перетворилася на золоту клітку. Та згодом і її дівчині довелося залишити.

– У якийсь момент вітчиму перестало подобатися, що ми живемо всі разом – вони з мамою, двоє їхніх спільних доньок, ми з братом і двоє його дітей від першого шлюбу, – відверто поділилася DJ NANA. – Тож нам із братом довелося переїхати до бабусі, як і його дітям. А коли вже все, за словами мами, наче налагодилося, повертатися назад я не схотіла.

Як жилося дівчині без матері, перші кроки у шоу-бізнесі, про комплекси та розчарування – в її інтерв’ю Анні Олицькій на YouTube-каналі «Без комплексів».

Реаліті «У кого більше?» за участі Анни Олицької – щопонеділка о 19:00 на Новому.

Фото – @anastasia_domination

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