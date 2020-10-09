В інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» співачка, танцівниця і DJ зізналася про тісні стосунки з колишньою колегою

У свій час поп-гурт «NikitA» наробив чимало галасу – його солістками були дві сексуальні молоді дівчини, які виступали у відвертих вбраннях, а подекуди – взагалі без них, прикривши інтимні місця лише чорними табличками. Цими дівчатами були Даша Астаф’єва та Анастасія Кумейко, сьогодні більш відома як DJ Nana.

– Той рік, поки ми були лише вдвох, без третьої учасниці, був ідеальним, – розповіла Анастасія. – Відчувала від Даші підтримку та турботу. Вона познайомила мене зі своїми батьками, я її – зі своєю бабусею. Вона була мені найкращим другом, рідною людиною, не знаю навіть, як ще сказати.

Якось між дівчатами навіть стався поцілунок. Він був за сценарієм і в присутності численних глядачів.

– Це був мій перший поцілунок із дівчиною, – з усмішкою пригадала DJ Nana. – Я хвилювалася з перших нот. І, пританцьовуючи, почала відходити назад, бажаючи просто втекти зі сцени. Тому що не була готова привселюдно цілуватися. Але Даша якось так вправно мене закрутила й поцілувала. Зрозуміло, глядачі були шоковані. Але в більшому шоці була я. Відстрибнула від Даші і, не поклонившись, втекла зі сцени.

З появою в гурті третьої учасниці стосунки між Анастасією та Дашею потрохи псувалися. Кумейко не подобалося бути в тіні своєї колеги та, як вона вважала, подруги.

– Як з’ясувалося потім, не лише Юра Нікітін (продюсер «NikitA» – прим.ред.) вигадав, що моя рідна душа має стояти посередині, а я повинна піти на задній план, – відверто розповіла Анастасія ведучій Нового каналу в інтерв’ю для її YouTube. – То була подвійна гра. Хоча Даша казала, що це ідея Юри, а Юра – що Дашина.

Згодом дівчата стали не лише екс-колегами, а й екс-подругами. Не спілкуються вони і зараз.

Більше про участь Анастасії Кумейко у гурті «NikitA», її сьогоднішнє захоплення та стосунки з рідними – в інтерв’ю Анни Олицької на її YouTube-каналі «Без комплексів».

А реаліті за участі Анни Олицької «У кого більше?» виходить щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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