В інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» Анастасія Кумейко розповіла про трагічну загибель рідної людини

Сьогодні Анастасія Кумейко поєднує в собі дві ролі – люблячої дружини та успішного DJ, яка виступає під псевдонімом Nana. Але такою щасливою вона була не завжди. У дитинстві їй довелося пережити розлучення батьків, смерть тата, а після ще й тиранію вітчима.

– Батьки розлучилися, коли мені було чотири, – згадує Dj NANA. – І відтоді я щороку вітала його з днем народження. Однак одного разу, коли мені було десять, не знаю, з якої причини, не зателефонувала батькові. «Нічого, – подумала. – Привітаю, коли зустрінемося».

Однак та зустріч так і не відбулася – незабаром дівчина дізналася, що батька не стало.

– Мама посадила нас із братом на диван і сказала, що його більше немає, – з сумом розповіла ведучій Нового каналу Анастасія Кумейко. – І перше, що я вбила собі в голову, почувши цю новину, – це сталося через мене, через те, що я не привітала його з днем народження.

Аби не травмувати дітей, матір сказала, що чоловік дуже захворів. Але насправді батько Анастасії загинув за більш трагічних обставин.

– Тата вбили, – зізналася Dj NANA. – Це були 90-ті. Він повертався ввечері з роботи, і його хотіли пограбувати. А батько до всього завжди ставився з гумором, і, знаючи його, підозрюю, що почав віджартовуватися, намагався поговорити з грабіжниками… Але ті його застрелили. Всю ніч він пролежав на вулиці. І коли батька знайшли, той ще був живий. Та все відбувалося взимку, і тато відморозив собі органи. Тож врятувати його не змогли.

Як жилося співачці та танцівниці після смерті батька, про її стосунки з вітчимом та кар’єру в шоу-бізнесі дивіться в інтерв’ю Анни Олицької на її YouTube-каналі «Без комплексів».

А реаліті за участі Анни Олицької «У кого більше?» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

Читай також:

Нова артистка MONATIK Corporation NiNO презентує дебютний кліп «Немов квіти»: Прем’єра!

«Жіноча сила»: TAYANNA представила ексклюзивний спецпроект для Apple Music