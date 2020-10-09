В мережі відбувся реліз дебютного відео нової артистки музичної корпорації MONATIK – NiNO. «Словно цветы» – перша композиція творчого шляху NiNO, яка увійде в її сольний ЕР. Інді-поп артистка поєднує в собі приголомшливі вокальні дані, неповторний тембр голосу, почуття стилю і свіже, нове прочитання музики. Характерна риса дебютної роботи NiNO – щирість, душевність, відкритість, які притаманні і самій артистці.

Зйомки кліпу NiNO «Словно цветы» відбулися в дуже знаковому для команди MONATIK місті – Одесі (саме тут продюсер артистки зняв легендарні кліпи «Кружит», «Vitamin D»). Режисером відео виступила Таня Муіньо, відома своєю співпрацею з MONATIK, ROSALIA та Кеті Перрі.

– Моя музична подорож починається просто зараз. Я тягнуся до сонця, – оголосила NiNO.

Головним героєм нового кліпу NiNO став модель Василь Піменов, який знявся в рекламній кампанії Hugo Boss, а його друг, за сюжетом кліпу, Оу Влад брав участь в показі світового модного бренду Vetements.

У такому юному віці NiNO встигла підкорити серця мільйонів телеглядачів талант-шоу, в яких брала участь, також артистка дебютувала в якості актриси популярного молодіжного серіалу. Роком пізніше NiNO виступила на легендарному стадіонному шоу MONATIK «LOVE IT ритм», де постала перед 60-тисячною аудиторією вже самостійним артистом.

-Перші надії… Перша закоханість… Немов перші квіти… Ніно. Як же я тобою пишаюся!!! Я пам’ятаю тебе 11-річну, яка перемагає в танцювальних та вокальних конкурсах. Таку талановиту і геніальну. Минуло не так багато часу, але ти виросла так швидко, немов квіти… Ти – квіти нашої команди!!! Квітни, не поспішаючи, розквітай кожну секунду!!! Чесно зізнаюся, у мене таке відчуття, що у моєї дочки сьогодні прем’єра. Переживаю несказанно, так мені хочеться, щоб тобі все вдалося! Ти розумниця і, безумовно, приклад для наслідування! Нехай квіти проростають! Завжди поруч #WithLoveAndFlowers. І нехай квітами, найкрасивішими, буде укритий наш шлях… Нехай найщасливішими на цьому світі… Такими, немов я і ти… такими яскравими, живими, які ігнорують натяки порожнечі… Такими… які, ну, просто неможливо не помітити… Такими, немов я і ти… Квіти… Які, немов завжди так знехотя, але так стрімко… діти, які дорослішають… – коментує роботу своєї підопічної продюсер артистки MONATIK.

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