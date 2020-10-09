Артистка показала п’ять емоцій фантастичної жінки у відеопортретах

Українська співачка TAYANNA презентувала серію спеціальних роликів-портретів до пісень альбому «Жіноча сила» у Apple Music.

Режисером спецпроекту став Алан Бадоєв. Знімальний процес був побудований суто на імпровізації TAYANNA у кадрі.

– За весь час, який ми співпрацюємо з TAYANNA, я зрозумів для себе просту істину. Вона як співачка стала узагальненим жіночим образом, якого давно не було в Україні. Вона – більше ніж просто голос, вона – більше за музику в класичному її розумінні. Тому, створюючи унікальний проект для Apple Music, ми вирішили відмовитися від звичного йому формату live-виступу та повернутися до жанру «відеопортрету», застосовуючи новаторський підхід на знімальному майданчику, – коментує режисер та продюсер співачки Алан Бадоєв.

Кожен портрет, кожна пісня відповідає за різний емоційний стан головної героїні, а TAYANNA стає для режисерської групи центром емоційної виразності, на якому вибудовуються усі мізансцени проекту:



Портрет «Жіноча сила» – це стан душі, коли ти відчуваєш підтримку і любов навколо себе, коли сповнена позитивною енергією і силою, коли готова випромінювати світло і ділитися ним зі світом.



Портрет «Ейфорія» – емоційний стан, коли твої почуття змішані, але водночас настільки сильні, що немає змоги їм протидіяти. У такі моменти для мене наступає ейфорія, в якій я просто розчиняюся.



Портрет «Плачу і сміюся» – тонке і глибоке почуття, коли ти хочеш плакати і сміятись поруч із людиною, яка йде з тобою пліч о пліч.

Портрет «100 днів» – у цьому портреті хотілось якомога яскравіше показати стан душі в моменти суму та психологічного болю, з якого ти черпаєш сили та енергію продовжувати жити далі.



Портрет «Вийди на світло» – цей портрет створений саме для тих, хто хоча б раз у житті заблукав. Заблукав у собі, серед думок, у нав’язаних соціумом досягненнях і бажаннях не бути собою. Світло завжди в тобі – просто знайди його!

Відеопортрети «Жіноча сила» будуть презентовані також на офіційному YouTube-каналі TAYANNA 16 жовтня.

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